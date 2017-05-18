В Парке Кубка конфедераций в Петербурге состоится матч с участием Роналдиньо

В эти выходные Парк Кубка конфедераций – 2017 завершит путешествие по городам-организаторам турнира. 20 и 21 мая он будет открыт на Конюшенной площади Санкт-Петербурга.
21 мая посетителей Парка, вход и развлечения в котором будут бесплатными, ждёт сюрприз: гала-матч мировых и российских звёзд футбола на мини-поле. За сборную легенд ФИФА сыграют француз Марсель Десайи и бразилец Роналдиньо, чемпионы мира и обладатели Кубка конфедераций, а также австралиец Гарри Кьюэлл и нигериец Джей-Джей Окоча, которые уже побывали в Парке, когда он гостил в Москве, Сочи и Казани. На этот раз они соберутся вместе, а компанию им составят легендарный вратарь сборной Португалии Витор Байя и экс-полузащитник сборной Аргентины Пабло Аймар.
Их соперниками в гала-матче станут бывшие игроки сборной России Александр Мостовой, Алексей Смертин, Дмитрий Булыкин – все они также были гостями Парка в Москве, Сочи и Казани. В Петербурге к ним присоединятся экс-защитник «Локомотива» и сборной Дмитрий Сенников, а также экс-игроки «Зенита» и сборной России – Владислав Радимов и Вячеслав Малафеев, сообщает официальный сайт РФС.