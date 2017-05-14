Роналдиньо вручил два билета на Кубок конфедераций болельщику из Казани

В Казани в Парке Кубка конфедераций прошёл розыгрыш 74 билетов на матчи турнира. В мероприятии приняли участие чемпион мира по футболу 2002 года Роналдиньо и олимпийский чемпион 1996 года Джей-Джей Окоча.
Роналдиньо вручил два билета поклоннику из Казани Кириллу Губушкину, который правильно ответил на вопрос о карьере бразильца, сообщает «RT на русском».
Парк Кубка конфедерации в Казани распахнул свои двери для всех желающих 13-14 мая на площади перед стадионом «Центральный».
Видео можно посмотреть в YouTube.