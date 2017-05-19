Каррера: обязательно напишу книгу о работе в «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что обязательно опубликует воспоминания о работе в России.
«Напишу ли я книгу о работе в «Спартаке»? Это будет обязательно. Это очень хороший опыт, очень сложно работать вдалеке от семьи. Что-то я обязательно напишу. Кого упомяну в этой книге? Я ещё не начал писать её, пока не знаю», — заявил итальянский специалист в интервью «Спорт FM».
Под руководством Карреры красно-белые в нынешнем сезоне стали чемпионами России, выиграв титул впервые с 2001 года.
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