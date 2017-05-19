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Каррера: обязательно напишу книгу о работе в «Спартаке»

19 мая 2017, пятница. 22:55. Футбол

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что обязательно опубликует воспоминания о работе в России.

«Напишу ли я книгу о работе в «Спартаке»? Это будет обязательно. Это очень хороший опыт, очень сложно работать вдалеке от семьи. Что-то я обязательно напишу. Кого упомяну в этой книге? Я ещё не начал писать её, пока не знаю», — заявил итальянский специалист в интервью «Спорт FM».

Под руководством Карреры красно-белые в нынешнем сезоне стали чемпионами России, выиграв титул впервые с 2001 года.

Каррера: в России у меня нет времени смотреть на девушек
Источник: Спорт FM Сообщить об ошибке
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ФК Спартак Массимо Каррера
Новости. Футбол
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