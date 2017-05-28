«Утрехт» отыгрался с 0:3 в противостоянии с АЗ и сыграет в Лиге Европы

«Утрехт» оказался сильнее «АЗ Алкмар» по итогам финальных матчей плей-офф чемпионата Нидерландов за право сыграть в Лиге Европы в сезоне-2017/18.
В первой встрече, которая прошла 25 мая, АЗ на своём поле одержал победу со счётом 3:0, однако в ответной встрече «Утрехт» в основное время отыграл все три мяча (отличились Виллем Янссен, Себастьян Аллер и Гирано Керк), а в серии пенальти одолел команду из Алкмара со счётом 4:3. Таким образом, в следующем сезоне «Утрехт» представит Нидерланды в Лиге Европы.