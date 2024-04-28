Кобелев: в моё время «Зенит» был не так обласкан бюджетом

Бывший главный тренер московского «Динамо» и экс-футболист «Зенита» Андрей Кобелев отметил, как спустя время изменился ажиотаж вокруг очных матчей этих команд.

— В вашей карьере матчи «Динамо» и «Зенита» вызывали такой ажиотаж, как сегодня?

— Нет. В моё время «Зенит» был не так обласкан бюджетом (смеётся). Был «Газпром», но он выступал тогда в роли спонсора, а не владельца команды. Ту российскую победную историю начинал писать Виталий Леонтьевич Мутко, — сказал Кобелев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

Напомним, сегодня, 28 апреля, «Динамо» сыграет с «Зенитом» в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Кукуян. Матч начнётся в 19:15 мск.

После 25 туров чемпионата России «Динамо» набрало 44 очка и занимает третье место. После аналогичного количества матчей Российской Премьер-Лиги «Зенит» заработал 50 очков и располагается на первой строчке.