Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Севилья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кобелев: в моё время «Зенит» был не так обласкан бюджетом

Кобелев: в моё время «Зенит» был не так обласкан бюджетом
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер московского «Динамо» и экс-футболист «Зенита» Андрей Кобелев отметил, как спустя время изменился ажиотаж вокруг очных матчей этих команд.

— В вашей карьере матчи «Динамо» и «Зенита» вызывали такой ажиотаж, как сегодня?

— Нет. В моё время «Зенит» был не так обласкан бюджетом (смеётся). Был «Газпром», но он выступал тогда в роли спонсора, а не владельца команды. Ту российскую победную историю начинал писать Виталий Леонтьевич Мутко, — сказал Кобелев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

Напомним, сегодня, 28 апреля, «Динамо» сыграет с «Зенитом» в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Кукуян. Матч начнётся в 19:15 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 19:15 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 25 туров чемпионата России «Динамо» набрало 44 очка и занимает третье место. После аналогичного количества матчей Российской Премьер-Лиги «Зенит» заработал 50 очков и располагается на первой строчке.

Материалы по теме
«У российских тренеров нет поддержки». Почему Кобелев много лет не востребован в РПЛ
Эксклюзив
«У российских тренеров нет поддержки». Почему Кобелев много лет не востребован в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android