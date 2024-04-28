Радченко: если «Динамо» удачно сыграет с «Зенитом», то включится в чемпионскую гонку

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от предстоящего матча 26-го тура РПЛ-2023/2024 между санкт-петербургским клубом и московским «Динамо», который состоится сегодня, 28 апреля, и начнётся в 19:15 мск.

«Конечно, «Зенит» после неудачной игры с «Рубином» сделал правильные выводы и соберётся, поэтому команда подойдёт к игре с «Динамо» в совсем другом состоянии. Мы знаем, что «Зенит» умеет играть такие важные матчи. Я думаю, что в этой игре обе команды будут играть на победу, потому что «Динамо» после неудач пришло в себя и «Зенит», глядя в турнирную таблицу, вряд ли устроит ничья. Все прекрасно понимают, что «Динамо» — это команда, которая, если всё удачно сложится с «Зенитом», включится в чемпионскую гонку», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, после 25 туров чемпионата России «Динамо» набрало 44 очка и занимает третье место. После аналогичного количества матчей в Российской Премьер-Лиге сине-бело-голубые заработали 50 очков и располагаются на первой строчке.