Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Севилья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент РПЛ выступает за то, чтобы тренер мог возглавлять не больше двух команд за сезон

Президент РПЛ выступает за то, чтобы тренер мог возглавлять не больше двух команд за сезон
Комментарии

Президент РПЛ Александр Алаев сообщил о желании выступить с инициативой, чтобы тренер мог возглавлять не больше двух команд в течение сезона.

«Я хочу выступить с этой инициативой. Появится это или нет – решать клубам. Мне бы хотелось, чтобы данная инициатива была реализована. Почему не получилось осуществить это в нынешнем сезоне? По техническим причинам», — приводит слова Алаева «РБ Спорт».

Напомним, после 25 туров Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Зенит», набравший 50 очков. На второй строчке расположился «Краснодар», заработавший 49 очков. Замыкает тройку лидеров московское «Динамо», имеющее в своём активе 44 очка.

На текущий момент в зоне вылета находятся «Сочи» (19 очков) и «Балтика» (23 очка).

Материалы по теме
Президент РПЛ Алаев: не считаю Медиалигу конкурентом
Материалы по теме
Дерби, рубка «Динамо» и «Зенита», ЦСКА против Игнашевича. 26-й тур РПЛ. LIVE
Live
Дерби, рубка «Динамо» и «Зенита», ЦСКА против Игнашевича. 26-й тур РПЛ. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android