Президент РПЛ выступает за то, чтобы тренер мог возглавлять не больше двух команд за сезон

Президент РПЛ Александр Алаев сообщил о желании выступить с инициативой, чтобы тренер мог возглавлять не больше двух команд в течение сезона.

«Я хочу выступить с этой инициативой. Появится это или нет – решать клубам. Мне бы хотелось, чтобы данная инициатива была реализована. Почему не получилось осуществить это в нынешнем сезоне? По техническим причинам», — приводит слова Алаева «РБ Спорт».

Напомним, после 25 туров Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Зенит», набравший 50 очков. На второй строчке расположился «Краснодар», заработавший 49 очков. Замыкает тройку лидеров московское «Динамо», имеющее в своём активе 44 очка.

На текущий момент в зоне вылета находятся «Сочи» (19 очков) и «Балтика» (23 очка).