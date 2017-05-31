Бубнов: «Спартак» в Лиге чемпионов не дойдёт ни до финала, ни до полуфинала

Бывший игрок «Спартака» Александр Бубнов оценил перспективы красно-белых в Лиге чемпионов. Ранее президент «Спартака» Леонид Федун выразил мнение, что при большой доле везения команда может дойти до полуфинала главного еврокубкового турнира.
«На мой взгляд, выход из группы будет успехом. Ведь почти наверняка квартет будет непростым. Хотя Федун и говорил, что потолок – полуфинал. Я же считаю, что ни в полуфинал, ни в финал Лиги чемпионов «Спартак» не выйдет», — приводит слова Бубнова портал Sportbox.
Федун: при большой доле везения «Спартак» может дойти до полуфинала ЛЧ