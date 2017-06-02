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Симэн: я рад, что Венгер остался в «Арсенале», но нужно приобретать топ-игроков

2 июня 2017, пятница. 06:01. Футбол

Экс-голкипер «Арсенала» Дэвид Симэн поддержал продление контракта с главным тренером «канониров» Арсеном Венгером, однако выразил мнение, что клубу срочно нужно менять структуру зарплат в команде, чтобы иметь возможность привлекать игроков топ-уровня.

«Я очень рад, что Арсен подписал контракт ещё на два года и будет продолжать работу. Он определённо идеальный человек для этого. Но есть вещи, которые должны измениться. Мы должны начать снова приглашать футболистов топ-уровня, а для этого придётся поменять структуру зарплат. Нельзя повторять с Санчесом и Озилом то, что произошло с Фабрегасом, Клиши и Насри — все они были отличными игроками, которые ушли, потому что в другом клубе им предложили больше. „Челси“, „Манчестер Сити“ и „Манчестер Юнайтед“ имеют отличную финансовую поддержку, а мы остались немного позади. Они привлекают игроков, и нам пора начать тоже», — приводит слова Симэна Goal.

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Акционер «Арсенала» Алишер Усманов говорит, что продлившему контракт Венгеру нужна поддержка боссов клуба. И, соответственно, трансферы.
Источник: Goal Сообщить об ошибке
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Арсенал Лондон Алексис Санчес Арсен Венгер Гаэль Клиши Дэвид Симэн Месут Озил Самир Насри Сеск Фабрегас
Новости. Футбол
2 июня 2017, пятница
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