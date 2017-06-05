Вернер не поможет сборной Германии в матче с Данией

Нападающий сборной Германии Тимо Вернер не сыграет в товарищеском матче с Данией. Встреча состоится 6 июня, однако главный тренер немецкой команды Йоахим Лёв на форварда рассчитывать не сможет.
Как сообщает пресс-служба немецкого футбольного союза, Вернер пожаловался на боли в животе, и врачи решили не рисковать здоровьем игрока. Вполне вероятно, что нападающий «РБ Лейпциг» вернётся к тренировкам в ближайшие дни.
Следующий матч сборная Германии проведёт 10 июня. Немцы в отборочном турнире ЧМ-2018 сыграют в Нюрнберге против Сан-Марино.
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