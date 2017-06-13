Защитник «Русенборга» Герсбах заменит Б. Смита в сборной Австралии на КК-2017

Защитник сборной Австралии Брэд Смит из-за травмы подколенного сухожилия пропустит Кубок конфедераций — 2017, сообщает FourFourTwo. Травму 23-летний футболист «Борнмута» получил в отборочном матче ЧМ-2018 против сборной Саудовской Аравии (3:2).
В составе сборной Австралии на Кубке конфедераций Смита заменит 20-летний Александер Герсбах из «Русенборга».
«Травма Брэда не слишком серьёзная, но ему понадобится определённое время на восстановление. Ему будет лучше вернуться в Великобританию, чтобы начать реабилитацию», — сказал главный тренер сборной Австралии Ангелос Постекоглу.
Ранее стало известно, что Кубок конфедераций пропустит капитан австралийской сборной Майл Единак.
На групповом этапе Кубка конфедераций сборная Австралии сыграет с командами Германии (19 июня), Камеруна (22 июня) и Чили (25 июня).