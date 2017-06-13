Капитан сборной Австралии Единак пропустит Кубок конфедераций — 2017

Полузащитник и капитан сборной Австралии Майл Единак из-за повреждения не сыграет на Кубке конфедераций — 2017, сообщается на сайте Федерации футбола Австралии. В заявке австралийцев 32-летнего футболиста «Астон Виллы» заменит 25-летний полузащитник австрийского «Штурма» Джеймс Джегго.
«Потеря Майла — серьёзный удар для нас, поскольку он не только является важным игроком полузащиты, но и лидером всей команды. После Рождества у него был очень непростой период из-за повреждения паха, и мы все согласились с тем, что в долгосрочной перспективе отдых пойдёт ему на пользу», — сказал наставник сборной Австралии Ангелос Постекоглу.
На групповом этапе Кубка конфедераций сборная Австралии сыграет с командами Германии (19 июня), Камеруна (22 июня) и Чили (25 июня).