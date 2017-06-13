Каряка и Халимбеков поступили в Академию тренерского мастерства при РФС

Два тренера «Амкара» — Андрей Каряка и Арслан Халимбеков – поступили в Академию тренерского мастерства при Российском футбольном союзе.
Как сообщает официальный сайт клуба из Перми, Каряке и Халимбекову предстоит полуторагодичный курс обучения, который будет включать в себя несколько сессий, а также стажировку в одном из клубов. Учёба завершится сдачей экзаменов на получение тренерской лицензии Pro UEFA.
Обладатели высшей тренерской категории имеют возможность работать главными тренерами в командах, выступающих в турнирах под эгидой УЕФА.
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