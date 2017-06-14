Саутгейт: когда Англия владела мячом, то доставляла Франции большие проблемы

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал поражение в товарищеском матче с Францией (2:3). Отметим, что французы провели в меньшинстве практически весь второй тайм после удаления Рафаэля Варана на 47-й минуте.
«На протяжении всех 90 минут мы играли хорошо. Когда у нас был мяч, мы доставляли Франции большие проблемы, создавали моменты и забили два гола. Думаю, наша схема 3-4-3 работала отлично до счёта 2:2 и давала нам различные варианты. Мы хорошо распоряжались мячом, что вызывало трудности у соперника.
Тем не менее, физические кондиции французов позволяют задавать высочайший темп, из-за чего с ними очень сложно играть. Это то, что есть у сборных Франции всех возрастов. Они доставят вам огромные проблемы на контратаках, если вы не организованы как следует», — приводит слова Саутгейта Goal.