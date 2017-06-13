Сборная Франции в меньшинстве обыграла Англию в товарищеском матче

Сборная Франции одержала победу над командой Англии в товарищеском матче. Встреча прошла в Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс» и завершилась со счётом 3:2.
На 9-й минуте Гарри Кейн вывел англичан вперёд, однако вскоре Самуэль Юмтити сравнял счёт, а в концовке первого тайма Джибриль Сидибе забил второй гол французской команды. В начале второй половины игры Рафаэль Варан сбил в своей штрафной Деле Алли и получил красную карточку после пересмотра эпизода видеопомощником арбитра. Кейн точно исполнил пенальти и сравнял счёт. Впрочем, даже в меньшинстве французы сумели забить победный мяч — на 78-й минуте отличился Усман Дембеле.