Комментатор матча Португалия — Мексика не смог вовремя получить багаж в Казани

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян, который будет работать на матче Кубка конфедераций между сборными Португалии и Мексики, не смог получить багаж в аэропорту Казани. По прилёте ему и нескольким мексиканцам сообщили, что их вещи прибудут одним из следующих рейсов. Как рассказали корреспонденту «Чемпионата» работники аэропорта, к 11 часам субботы уже более 40 человек остались без своего багажа.
Встреча между сборными Португалии и Мексики состоится 18 июня в Казани. Расписание матчей Кубка конфедераций можно посмотреть на «Чемпионате».