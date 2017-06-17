Воспитанник «Барселоны» Мбула стал игроком «Монако»

Нападающий Хорди Мбула Керальт, являющийся воспитанником «Барселоны», подписал контракт с «Монако», — сообщает Sport.es. Договор рассчитан на пять лет, а сумма сделки составила € 3 млн. Планируется, что 18-летний футболист будет получать игровую практику как в первой команде, так и в молодёжной.
Руководство «Барселоны» хотело сохранить Мбулу, но форвард ответил отказом. Он не верит, что в клубе действительно рассчитывают на него. Накануне Хорди Мбула попрощался с партнёрами по команде.
В минувшем сезоне нападающий принял участие в трёх матчах за «Барселону Б» и девять раз выходил на поле в Юношеской лиге УЕФА, где забил восемь голов и отдал два результативных паса.
Один из голов в ворота дортмундской «Боруссии» можно посмотреть в YouTube.