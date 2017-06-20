Переводчик «Спартака»: в чемпионский вечер ощущали себя как на забеге с быками

Переводчик «Спартака» Глеб Дворецкий рассказал, что происходило по окончании матча 29-го тура РФПЛ с «Тереком» (3:0). В чемпионский вечер болельщики красно-белых массово выбежали на поле, чтобы поздравить команду и разделить с ней радость.
«Финальный свисток. Я вместе с командой пытаюсь добежать куда-то в район центра поля. Бросаю взгляд налево и вижу надвигающуюся на меня толпу. Слышу, как Роман Пилипчук говорит, что пора уходить. Мы себя ощущали примерно как на забеге с быками. Кажется, что они ещё далеко, но я делаю поворот в сторону подтрибунного помещения, буквально корпус успел развернуть, сделать один шаг, и тут как будто бы провалился под воду. С двух сторон меня накрывают болельщики. Передо мной оказывается наш тренер по физподготовке Хави. Я прячусь за его мощной спиной, пытаюсь толкать его вперёд. Мы сквозь эту толпу уходим в подтрибунное помещение. Те пять-десять метров, которые мы преодолели, наверное, шли не меньше минуты.
Точно так же это было, когда мы вышли получать кубок. Я, кстати, с подиума ушёл последним из команды, потому что увлёкся скандированием с нашими болельщиками. Коридор, который держали стюарды и служба безопасности, сужался на глазах. 10 метров я шёл полторы минуты. За это время у меня попросили всю одежду, которая на мне была. Сложно с чем-то сравнить эти эмоции. Я помню, приехал под утро домой. Вроде бы я ночь не спал и должен был уснуть, как только коснусь головой подушки, но нет. В голове было «чемпио-о-оны, чемпио-о-оны». Это была реальная возможность почувствовать себя рок-звёздами, когда за шкирку тебя тащит охрана в этот спасительный дверной проём. Тебя запихивают какими-то неимоверными усилиями, закрывают за тобой дверь. Ты понимаешь, что ты только что стал чемпионом России», — сказал Дворецкий в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Алине Матинян.
Видеоролик «Чемпионский вечер „Спартака“» можно посмотреть на «Чемпионате».