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«Ростов» проиграл «Видеотону» в контрольном матче

22 июня 2017, четверг. 19:19. Футбол

В заключительном контрольном матче на первом сборе в Австрии «Ростов» встречался со второй командой прошедшего чемпионата Венгрии «Видеотоном».

Подопечные Леонида Кучука потерпели поражение с минимальным счётом. Единственный мяч на 71-й минуте забил Марко Щепович.

В этом матче за «Ростов» сыграл находящийся в команде на просмотре полузащитник «Зенита» Артур Юсупов.

«Ростов»: Песьяков (Абаев, 46), Макеев, Вилюш, Гацкан (Юсупов, 60), Обивалин (Трошечкин, 74), Паршивлюк (Скопинцев, 30), Могилевец, (Рукас, 70) Юсупов (Препелицэ, 46), Калачёв (Сиденко, 51), Байрамян, Григорьев.

Как сообщает официальный сайт «Ростова», второй сбор команды начнётся 26 июня и также пройдёт в Австрии.

Товарищеские матчи (клубы)
22 июня 2017, четверг. 17:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
0 : 1
Видеотон
Секешфехервар, Венгрия
0:1 – Щепович – 71
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Видеотон ФК Ростов товарищеские матчи
Новости. Футбол
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