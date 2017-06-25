Дзюба – о послании в «Инстаграме»: это шутка, просто эмоция, а люди додумывают

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал своё с партнёром по команде форвардом Александром Кокориным послание в «Инстаграме».
Ранее Кокорин выложил в своём «инстаграме» видео с подписью «месседж» (послание). На этом видео футболисты прикладывают ребро ладони к губам. Что именно значил данный жест и кому он был адресован, игроки, не попавшие в заявку сборной России на Кубок конфедераций, не объяснили.
«Что мы на самом деле имели ввиду своим постом в «Инстаграме»? Этот message – шутка, просто эмоция. Мы не в первый раз используем похожие жесты. Люди что-то додумывают за нас и пытаются раздуть скандал, лишь бы очернить кого-то», — цитирует Дзюбу «Спорт-экспресс».
Дзюба также прокомментировал слова вице-спикера Госдумы, члена исполкома РФС Игоря Лебедева, который после поражения сборной России от Мексики (1:2) и вылета команды из Кубка конфедераций заявил, что полузащитнику Юрию Жиркову надо дать в морду.
«Что отвечу Лебедеву, который сказал, что Жиркову надо дать в морду? Пусть попробует, посмотрим, что из этого получится», — сказал Дзюба.