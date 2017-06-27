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Лизаразю: под разговорами об уходе Роналду из «Реала» нет никакой основы

27 июня 2017, вторник. 09:44. Футбол

Бывший защитник мюнхенской «Баварии» и сборной Франции Биксант Лизаразю не верит, что нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду покинет свой нынешний клуб.

«Думаю, что под разговорами об уходе Роналду из «Реала» нет никакой основы. Его финансовые проблемы могли бы быть решены «Реалом» легко. Я не вижу его вне «Реала». Для него нет лучшего клуба, чем «Реал». Речь идёт о лучшем игроке и лучшем клубе мира», — цитирует Лизаразю TF1.

Роналду в данный момент склоняется к тому, чтобы покинуть мадридскую команду из-за проблем с местной прокуратурой. Он подозревается в уклонении от уплаты налогов испанским властям на сумму € 14,7 млн в период с 2011 по 2014 год. Правда, также сообщалось, что он может пересмотреть свою позицию после последнего интервью президента «Реала» Флорентино Переса.

Источник: TF1 Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Реал Мадрид Биксант Лизаразю Криштиану Роналду
Новости. Футбол
27 июня 2017, вторник
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