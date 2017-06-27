Рэпер Guf: я не болею за «Спартак»

Рэпер Guf, бренд одежды которого «Lugang» подписал партнёрское соглашение с пляжным футбольным клубом «Спартак», рассказал, что не является поклонником красно-белых.
В рамках контракта для футболистов будет разработана и изготовлена эксклюзивная линия экипировки, включающая спортивные костюмы, худи, кепки и футболки.
«Мы подписали контракт со „Спартаком“ на один год. Самое главное — чтобы всё хорошо и качественно получилось. Что касается остальных пляжных видов спорта, то пока мы сосредоточимся на пляжном футболе.
За „Спартак“ я не болею, но у меня очень много друзей из различных футбольных фанатских фирм. У меня есть друзья из ЦСКА, „Локомотива“, „Динамо“ и „Спартака“. Поэтому я не собираюсь сейчас говорить, что болею за „Спартак“. Я в детстве занимался большим теннисом, и там не было никаких пристрастий к клубам. Но я очень рад, что мы теперь сотрудничаем со „Спартаком“, для меня это большая честь. С большим „Спартаком“ пока не собираемся сотрудничать», — передаёт слова Долматова корреспондент «Чемипоната» Никита Кузин.