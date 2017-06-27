Нападающий «Баварии» Коман был арестован по обвинению в домашнем насилии

Нападающий «Баварии» Кингсли Коман был задержан полицией утром 26 июня по обвинению в домашнем насилии, сообщает 101 Great Goals со ссылкой Europe 1.
21-летний футболист был допрошен французской полицией в связи с обвинениями со стороны его бывшей девушки.
Сообщается, что между Команом и его бывшей подругой произошли две ссоры, касающиеся денег.
В понедельник утром женщина вызвала полицию и подала жалобу. Коман был отпущен на свободу через несколько часов.
Судебное слушание по этому делу состоится в сентябре.
Коман: думал о том, чтобы покинуть «Баварию»