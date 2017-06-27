Тренер «Славии»: Данни очень силён в быстрых атаках, у него потрясающий дриблинг

Главный тренер пражской «Славии» Ярослав Шильгавы поделился мыслями о сильных сторонах новичка клуба Мигела Данни. Португалец, девять минувших лет выступавший за «Зенит», сегодня подписал с чешским клубом контракт сроком на два года.
«В первую очередь Данни великолепен в индивидуальном плане. Он играет за нападающими, любит забивать голы. Кроме того, он очень силён в быстрых атаках. У него потрясающий дриблинг, и он невероятно быстро работает с мячом», — цитирует Шильгавы официальный сайт «Славии».