Контракт Данни с пражской «Славией» рассчитан на два года

Контракт бывшего капитана «Зенита» Мигела Данни с пражской «Славией» рассчитан на два года. Об этом корреспонденту «Чемпионату» Полине Куимовой сообщили в пресс-службе чешского клуба.
Напомним, что о переходе 33-летнего футболиста в «Славию» было официально объявлено сегодня, 27 июня.
В «Славии» сообщили, что переговоры с португальским полузащитником велись около двух недель. Данни ещё не определился, под каким номером будет выступать за «Славию».
«Под 10-м номером выступает Йозеф Гушбауэр. Но Данни сказал, что ему всё равно, под каким номером играть и он возьмёт тот, который свободен», — рассказали в клубе.
Данни перешёл в «Зенит» из московского «Динамо» в 2008 году. По окончании сезона-2016/17 у хавбека закончился контракт с «Зенитом», и было объявлено о его уходе.
По итогам прошлого сезона «Славия» стала чемпионом Чехии в четвёртый раз в своей истории.