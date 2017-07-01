Источник: Ингасон перешёл в «Ростов» за чуть более € 2 млн

«Ростов» вчера, 30 июня, объявил о переходе 23-летнего защитника сборной Исландии Сверрира Ингасона, ранее игравшего в «Гранаде». Контракт подписан по схеме «3+1».
По информации испанского издания Granada Hoy, сумма трансфера составила чуть более € 2 млн.
Ингасон начинал карьеру в Исландии. В 2014-м он перешёл в норвежский «Викинг», с 2015 по 2017 год выступал за бельгийский «Локерен», а минувшей зимой перешёл в «Гранаду». За сборную Исландии Ингасон выступает с 2014 года и является одним из самых перспективных защитников страны. В 2016 году принимал участие в чемпионате Европы, где сборная Исландии дошла до четвертьфинала.