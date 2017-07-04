Бонуччи отказался от перехода в «Барселону»

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи отклонил предложение о переходе в «Барселону», сообщает TMW.
Ранее появилась информация, что если сам игрок выразит заинтересованность в переходе, то туринцы готовы вести переговоры. Однако 30-летний Бонуччи выразил желание остаться в стане чемпионов Италии.
В услугах Бонуччи были заинтересованы также английские «Челси» и «Манчестер Сити». Контракт защитника с «Ювентусом» истекает летом 2021 года.
В сезоне-2016/17 Бонуччи провёл 29 матчей в чемпионате Италии и забил 3 гола.