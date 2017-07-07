Гол Витселя принёс «Тяньцзинь Цюаньцзянь» победу над «Гуанчжоу Фули»

«Тяньцзинь Цюаньцзянь» одержал победу над «Гуанчжоу Фули» в матче 16-го тура чемпионата Китая. Встреча прошла в Тяньцзине на стадионе «Хайхэ Эдьюкейшнл» и завершилась со счётом 2:1.
На 25-й минуте Сунь Кэ вывел хозяев вперёд, однако в конце первого тайма Эран Захави сравнял счёт. На 90-й минуте экс-полузащитник «Зенита» Аксель Витсель забил второй гол команды Фабио Каннаваро, оказавшийся победным.
«Тяньцзинь Цюаньцзянь» набрал 28 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице китайского чемпионата, «Гуанчжоу Фули» (24) идёт шестым.