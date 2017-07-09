Руни: держал в тайне 13 лет то, что дома с детьми мы носили пижаму «Эвертона»

Нападающий Уэйн Руни, перешедший из «Манчестер Юнайтед» в «Эвертон», поделился эмоциями от возвращения в родную команду. По словам форварда, он с детьми носил у себя дома пижаму ливерпульского клуба даже во время его выступлений в стане манкунианцев.
«Последние 13 лет держал в тайне то, что дома с детьми мы носили пижаму «Эвертона». Мне приходилось об этом умалчивать! Надеть футболку этого клуба – здорово. Ощущения такие же особенные, как 13 лет назад. Не дождусь момента, когда выйду на поле в этой футболке», — цитирует Руни Daily Mail.
Руни является воспитанником «Эвертона», из которого в 2004 году он перешёл в «Манчестер Юнайтед».