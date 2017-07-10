Клопп: «Ливерпуль» — фантастический клуб, нуждающийся в фантастических вратарях

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, насколько важно иметь в команде трёх вратарей. В сезоне-2017/18 немецкий специалист рассчитывает на Симона Миньоле, Лориса Кариуса и вернувшегося из аренды Дэнни Уорда.
«Очень удобно, когда у тренера есть три действительно хороших вратаря. В такой ситуации каждый понимает, что ничего не решено и все они могут показать, насколько хороши. Я не хочу сомневаться, не хочу, чтобы вратари начали сомневаться. Они находятся в фантастическом клубе, а фантастический клуб нуждается в фантастических вратарях.
Да, Кариусу было непросто, но я уверен, что он сыграл свою роль в развитии Миньоле, который провёл хороший сезон. А Дэнни сыграл отлично за «Хаддерсфилд». У нас есть три хороших вратаря», — цитирует Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».
Статистику выступления игроков «Ливерпуля» можно посмотреть на «Чемпионате».