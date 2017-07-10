Ди Франческо: «Рома» хочет сохранить Найнгголана, он очень ценен

Новый главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо сообщил, что полузащитник Раджа Найнгголан останется в римском клубе. Ранее сообщалось, что приобрести бельгийца хотят «Манчестер Юнайтед» и «Интер».
«Найнгголан — отличный игрок, мы хотим сохранить его. У него есть важные качества, такие игроки очень ценны для любого клуба. Раджа обладает невероятными качествами, поскольку он знает, как атаковать и как защищаться одновременно. У него есть всё, чтобы стать полузащитником топ-класса», — сказал тренер в интервью Sky.
В минувшем сезоне Найнголлан провёл 37 матчей в Серии А, забил 11 мячей и отдал пять голевых передач.