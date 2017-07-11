Владелец «Дженоа» объявил о продаже клуба

Владелец и президент «Дженоа» Энрико Прециози заявил, что договорился о продаже клуба.
«Я продал клуб, а документы будут подписаны в конце этого или начале следующего сезона. В следующем интервью я уже не будут президентом „Дженоа“, — цитирует Прециози Reuters.
Прециози был президентом генуэзского клуба с 2003 года, когда купил «Дженоа», находившийся на грани банкротства.
В завершившемся сезоне действия владельца клуба, начавшего массовую продажу футболистов, стали причиной фанатских протестов. В Серии А «грифоны» финишировали на 16-м месте.