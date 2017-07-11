«Тосно» подтвердил переход защитника «Зенита» Чернова

Состав «Тосно» пополнил 24-летний защитник Евгений Чернов, который перешёл из «Зенита» на правах аренды до конца сезона-2017/18, сообщает пресс-служба команды из Ленинградской области.
Воспитанник томского футбола, карьеру Чернов начал в «Томи», в составе которой в 2012 году дебютировал в чемпионате России. Три сезона на правах аренды Чернов провёл в оренбургском «Газовике», дзержинском «Химике» и красноярском «Енисее».
В 2016 году Чернов перешёл в «Зенит», провёл несколько матчей в составе главной команды, а большую часть сезона-2016/17 отыграл в «Зените»-2, выступающем в ФНЛ.
Защитник «Зенита» Чернов на правах аренды перейдёт в «Тосно»