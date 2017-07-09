Защитник «Зенита» Чернов на правах аренды перейдёт в «Тосно»

Агент Александр Маньяков сообщил, что защитник «Зенита» Евгений Чернов ближайший сезон проведёт в «Тосно» на правах аренды.
24-летний Чернов перешёл в «Зенит» в феврале 2016 года из «Томи». В прошлом сезоне в составе сине-бело-голубых защитник провёл 6 матчей в чемпионате России.
«Евгений Чернов, игрок „Зенита“, этот сезон проведёт в аренде в „Тосно“. Удачи, Машина!» — написал Маньяков на своей странице в «Инстаграме».
«Тосно» в сезоне-2017/18 впервые в своей истории будет выступать в российской Премьер-Лиге.
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