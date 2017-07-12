Сёмин: после программы «Время» будет матч за Суперкубок — это же замечательно!

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин ответил на вопрос о позднем начале матча за Суперкубок России со «Спартаком». Встреча состоится 14 июля, начало — в 21:30 мск.
«Это правильное решение! Впервые нас покажут по Первому каналу, а это важное событие, когда на нём появляется российский футбол. Мы уже все подстроились под эту ситуацию. После „Времени“ будет финал Суперкубка! Это же замечательно! Утром проведём небольшую тренировку, подготовимся. Так же нужно будет нам играть в ЛЕ, а «Спартаку» – в ЛЧ. Репетиция.
Играл ли раньше за полночь? Было такое. Когда было очень жарко, матчи начинали после девяти часов вечера", — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.
Видео доступно на «Чемпионате».