«Вест Хэм» договорился со «Стоком» о трансфере Арнаутовича за £ 24 млн

«Вест Хэм Юнайтед» согласовал со «Сток Сити» условия трансфера нападающего Марко Арнаутовича, передаёт BBC. «Молотобойцы» заплатят за 28-летнего австрийца £ 24 млн.
Арнаутович перешёл в «Сток» в сентябре 2013 года из бременского «Вердера». За четыре сезона в АПЛ форвард забил 22 гола и отдал 27 результативных передач в 125 матчах. В минувшем сезоне на его счету 32 матча, 6 голов и 5 результативных передач.
Ранее «Вест Хэм» официально объявил, что взял голкипера «Манчестер Сити» Джо Харта в годичную аренду.