«Вест Хэм» объявил о переходе Харта из «Манчестер Сити»

Голкипер «Манчестер Сити» Джо Харт продолжит карьеру в «Вест Хэм Юнайтед», сообщает официальный сайт лондонского клуба. 30-летний футболист будет выступать в составе «молотобойцев» на правах аренды, которая рассчитана на один год.
Ранее британские СМИ сообщали, что «Манчестер Сити» будет платить часть зарплаты Харта во время его аренды в «Вест Хэме». При этом по окончании сезона лондонцы смогут выкупить игрока.
В прошлом сезоне Харт на правах аренды играл в Италии, где защищал цвета «Торино». Контракт англичанина с «Манчестер Сити» действует до лета 2019 года.
Посмотреть фотографию можно в «твиттере» «Вест Хэма».
«МЮ» поборется с «Вест Хэмом» за голкипера «Манчестер Сити» Харта