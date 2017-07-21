Серхи Роберто: хотим, чтобы за «Барселону» играли лучшие, и Неймар — один из них

Полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто прокомментировал информацию о том, что нападающий команды Неймар может перебраться в «ПСЖ».
«Я знаю лишь то, что сейчас Неймар с нами. Мы очень счастливы, что он выступает за „Барселону“. Мы хотим, чтобы здесь играли лучшие футболисты, и Неймар — один из них. За последние несколько лет он многое дал этой команде. Сейчас он выглядит спокойным», — цитирует Роберто Mundo Deportivo.
В контракте Неймара прописан пункт, согласно которому игрок сможет покинуть «Барселону», если за него заплатят € 222 млн.
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