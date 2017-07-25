Прервалась антирекордная серия Акинфеева в Лиге чемпионов

ЦСКА одержал сухую победу над АЕК в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Встреча прошла в Афинах на стадионе «Олимпик — Спирос Луис» и закончилась со счётом 2:0 в пользу «армейцев».
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев прервал свою серию по пропущенным голам подряд в Лиге чемпионов. До этого вратарь сборной России пропускал в 43 матчах ЛЧ подряд — это антирекорд турнира.
В розыгрыше Лиги чемпионов сезона-2006/07 Акинфеев пропустил в двух матчах кряду. В следующем сезоне он сыграл в трёх матчах, пропуская в каждом. Серия продолжилась в сезоне-2009/10, в котором ЦСКА провёл 10 матчей, пропуская минимум по голу в каждой игре. Ещё шесть матчей серии состоялось в сезоне-2013/14, шесть — в сезоне-2014/15, 10 — в позапрошлом и шесть — в прошлом.
Отметим, что некоторые сайты ведут статистику антирекорда Акинфеева только с учётом матчей в групповой стадии и плей-офф Лиги чемпионов. Поэтому если не брать в расчёт матчи квалификации ЛЧ, то антирекордная серия Акинфеева продолжается и насчитывает 39 игр.