Бывший главный тренер «Барселоны» Хосеп Гвардиола, возглавляющий ныне «Манчестер Сити», считает, что мадридский «Реал» заслуженно выиграл Лигу чемпионов дважды кряду — по итогам сезонов 2015-2016 и 2016-2017 годов.
«Все команды „Реала“ казались мне сильными. Я играл против команд Пеллегрини и Моуринью, а также в те времена, когда сам выходил на поле. „Реал“ дважды подряд выиграл Лигу чемпионов, так как очень силён. Например, борясь с командой Пеллегрини, мы должны были набрать 99 очков, чтобы стать чемпионами. Они же заработали 97 очков. „Реал“ всегда был очень конкурентоспособным», — приводит слова Гвардиолы Marca.
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