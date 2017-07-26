Гвардиола: цены на футболистов растут слишком быстро — это безумие

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал рост стоимости футболистов на трансферном рынке.
«Это безумие. Цены растут слишком быстро. Два-три года назад было невозможно представить, что один игрок будет стоить 100 миллионов. Теперь это реальность, а цены будут только повышаться. Я бы хотел платить меньше, но таков рынок. Не только „Сити“ — все клубы тратят много. Посмотрим, что будет через пару лет, но нам всем нужно задуматься.
Посмотрите на „МЮ“ или „Барселону“. Они тоже тратят много. Всё зависит от того, чего хотят агенты, клубы и футболисты. На протяжении почти 10 лет, с тех пор как „Сити“ купили шейхи из Абу-Даби, мы сражаемся в АПЛ за первую тройку. Но нам нужно ещё время, чтобы вырасти и на равных конкурировать с „Реалом“ или „Барселоной“», — приводит слова Гвардиолы AS.