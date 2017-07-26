Дм. Черышев: Бердыев выиграл тактическую дуэль у Манчини

Российский тренер Дмитрий Черышев, говоря о матче 2-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Рубином» (1:2), высказался о тренерской дуэли между Курбаном Бердыевым и Роберто Манчини.
«Отдельно поговорим о тренерской дуэли. Дело в том, что многие именно Курбана Бердыева считают лучшим русскоязычным тренером, тогда как Манчини — сложившийся европейский специалист высокого уровня. Здесь мы не будем учитывать результат, а рассмотрим базовые решения наставников команд.
Прежде всего Манчини сделал ставку на контроль мяча. Питерцы больше владели мячом, около 70% времени, но атаки «Рубина» были острее. К тому же Бердыев был не против отдать мяч Манчини. Так что этот расклад устраивал обоих тренеров. При этом «Зенит» создал меньше голевых моментов, чем обычно, тогда как у «Рубина» с этим проблем не было. То есть исходные условия по владению мячом пошли на пользу именно казанскому клубу. А это уже «плюс» в противостоянии тренеров в пользу Бердыева.
«Зенит» же ничем особенным не удивил. Знаете, когда у тебя в распоряжении такие футболисты, как Дриусси, то главное — не мешать им играть. А вот именно руки Манчини я в действиях питерского клуба пока не увидел. Играют за счёт индивидуального мастерства. Но, справедливости ради, это у них неплохо получается. Во всяком случае, пока. Если смотреть не на результат, а на рисунок игры, то Бердыев тренерскую дуэль выиграл», — рассказал Черышев в интервью «Реальному времени».