Даудов: победы на старте сезона придают «Ахмату» уверенности

Президент «Ахмата» Магомед Даудов прокомментировал победу грозненцев над «Динамо» (2:0) в матче 3-го тура РФПЛ.
«Сегодня команда ещё раз продемонстрировала высокий уровень профессионализма. Наши футболисты контролировали ход поединка, играли первым номером и были вознаграждены за старание. В Российской Премьер-Лиге дебютировал ещё один воспитанник чеченского футбола Аюб Бацуев. Мы желаем ему удачи и дальнейшего прогресса в большом футболе. Ещё одному местному воспитаннику — Зауру Садаеву — и Андрею Семёнову вручил перед игрой именные футболки за 100 матчей в РФПЛ. После трёх туров мы имеем 100-процентный результат. Это очень важно, потому как победы на старте сезона придают команде уверенности в дальнейшем. Всех с победой!» — написал Даудов на своей странице в «Инстаграме».