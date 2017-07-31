Синицын: в первом тайме была равная игра, два нелепых стандарта всё решили

Вратарь «Краснодара» Андрей Синицын поделился впечатлениями от поражения в матче третьего тура РФПЛ со «Спартаком». Встреча проходила в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу красно-белых.
«Наверное, плохо реализовали свои моменты. Пропустили со стандарта, пенальти. Обидно — наверное, не стоило фолить. Но это уже история. И хорошо исполненный штрафной. Во втором тайме нам пришлось идти большими силами вперёд. У нас появлялись свободные зоны, что великолепно для быстрой атаки „Спартака“. Поэтому у них стало больше моментов. А в целом в первом тайме была равная игра, и два нелепых стандарта решили.
Не скажу, что первый гол был ключевым. Скорее ключевым был второй — в раздевалку. Тяжело было отыгрывать два мяча у команды, которая уже имела такой негативный опыт, когда 2:0 вела. Они сыграли грамотно, а нам было тяжело. Удар Фернандо, думаю, можно было взять. Не понял, как влетело. Вроде даже пальцами дотронулся. Надо смотреть и разбирать момент», — сказал Синицын в эфире «Матча».
Видео доступно в «твиттере» РФПЛ.