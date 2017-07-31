«Спартак» в матче с «Краснодаром» одержал первую победу в сезоне

«Спартак» выиграл у «Краснодара» в матче третьего тура РФПЛ. Встреча проходила в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу красно-белых.
На 37-й минуте Андреас Гранквист в штрафной ударил по ноге Зе Луиша, а Квинси Промес уверенно реализовал пенальти, пробив в правый нижний угол. На исходе первого тайма Фернандо ударом со штрафного перекинул стенку, послав мяч в ближний угол.
«Спартак» одержал первую победу в турнире, а «Краснодар» потерял первые очки в сезоне.
«Краснодар» (6 очков) занимает пятое место в таблице РФПЛ, «Спартак» (5 баллов) идет 8-м.
Видео доступно в «твиттере» РФПЛ.