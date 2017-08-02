Анчелотти: «Бавария» не в лучшей форме, обычно мы столько не пропускаем

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал поражение своей команды в полуфинале «Ауди Кап». Баварцы уступили «Ливерпулю» на домашней арене со счётом 0:3, итальянский специалист обратил внимание на не самую оптимальную форму подопечных.
«Очевидно, мы не в лучшей форме. Мы не действовали надлежащим образом ни в нападении, ни в защите. В субботу, безусловно, будем лучше. Обычно мы не пропускаем такое количество голов. Проблема ясна — нам требуется больше баланса.
«Ливерпуль» пребывает в лучшей форме, ведь им в ближайшее время предстоит выступать в чемпионате и квалификации Лиги чемпионов. Соперники здорово умеют контратаковать. Тех голов, которые мы пропустили, могли бы избежать команды с хорошим балансом. Наша цель состоит в том, чтобы быть в лучшей форме к 18 августа», — цитирует специалиста пресс-служба мюнхенского клуба.
В пятницу, 18 августа, стартует первый тур Бундеслиги, чемпионы Германии встретятся с «Байером» в Мюнхене. Игра начнётся в 21:30 мск.