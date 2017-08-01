«Ливерпуль» разгромил «Баварию» в Мюнхене и вышел в финал «Ауди Кап»

«Ливерпуль» одержал разгромную победу над «Баварией» в полуфинале товарищеского турнира «Ауди Кап». Встреча прошла в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 3:0 в пользу красных.
В первом тайме голами отметились Садио Мане и Мохамед Салах, а во второй половине игры победу англичан закрепил вышедший на замену Дэниел Старридж.
«Ливерпуль» вышел в финал «Ауди Кап», где завтра, 2 августа, сыграет с «Атлетико». «Бавария» в этот же день встретится с «Наполи» в матче за третье место на турнире.
«Атлетико» одержал волевую победу над «Наполи» в полуфинале «Ауди Кап»