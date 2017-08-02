«Барселона» объявила, что Неймар решил покинуть команду

Нападающий «Барселоны» Неймар принял решение покинуть каталонский клуб нынешним летом. На официальном сайте сине-гранатовых появилась информация о том, что футболист вместе с отцом сообщил руководству о желании сменить клубную прописку.
«В связи со сложившейся ситуацией клуб сообщает, что контракт может быть расторгнут после выплаты компенсации в размере € 222 млн, прописанных в договоре. Пока Неймар остаётся игроком «Барселоны», но с временным разрешением не участвовать в тренировках», — говорится в заявлении.
В услугах 25-летнего футболиста заинтересован «ПСЖ», руководство которого готово заплатить требуемую сумму.
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