«Торино» арендовал у «Лиона» Н'Кулу с правом выкупа

Защитник «Лиона» Николя Н'Кулу продолжит карьеру в Италии. «Торино» объявил о переходе 27-летнего футболиста на правах аренды. Также у туринцев будет право на выкуп трансфера Н'Кулу, информирует официальный сайт итальянского клуба.
В минувшем розыгрыше французской Лиги 1 камерунский футболист провёл 12 матчей (все — с первых минут), в которых не отметился результативными действиями, но получил две жёлтые карточки.
По итогам прошлого сезона «Лион» занял четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 67 очков в 38 матчах турнира.