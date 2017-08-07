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Червиченко: игроки «Спартака» валились в каждом эпизоде, но Вилков не реагировал

7 августа 2017, понедельник. 01:00 Футбол

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от поражения красно-белых в матче 4-го тура российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Встреча прошла в Санкт-Петербурге на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 5:1 в пользу сине-бело-голубых.

«Судейство сегодня было объективным. Когда оно было противоположным, «Спартаку» удавалось больше. Красно-белые сегодня валились от каждого эпизода, но Михаил Вилков не реагировал. Поняв, что проигрывают в скорости, игроки стали вести себя по-хамски, лупить соперника по ногам. Если при других судьях это проходило, то Вилков стал раздавать карточки. Судейская помощь — медвежья услуга. В одном сезоне результата достичь можно, а потом игроки начинают к этому привыкать. Сегодня мы это видели: судья пытается показать игроку карточку, а Промес бежит, размахивает руками, пытается оградить одноклубника. Везение тоже было сегодня не на стороне «Спартака» — и мы увидели то, что должны были увидеть ещё в прошлом сезоне.

После последнего матча «Зенита» в Лиге Европы трудно было предположить, что сегодня он покажет такой футбол. Уже к 20 минуте было понятно, что зенитовцы быстрее, интереснее и, скорее всего, победят. «Зенит» является образцом того, как нужно работать на трансферном рынке, когда есть деньги. Покупки работают на команду, преображают её. Это приобретения для команды, а не для того, чтобы кто-то за счёт хозяина клуба разбогател. По сегодняшней игре и по формирующейся команде «Зенит» является главным претендентом на чемпионство, поскольку срыв «Локомотива» ещё впереди. Некоторые позиции «Зенита» ещё немного «пожарят»: Смольников несколько раз ошибался, Шатов играет назад, а не вперёд. На фоне новичков они смотрятся тускловато, но заполнять команду россиянами надо, а их особо и нет», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.

Ерохин: «Зенит» уважает соперника, при любом результате «Спартак» есть «Спартак»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Зенит ФК Локомотив ФК Спартак Андрей Червиченко Михаил Вилков Футбольное судейство
Новости. Футбол
7 августа 2017, понедельник
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6 августа 2017, воскресенье
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